بعد 3 أسابيع من وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تحذف جميع صورها على فيسبوك

تعيش إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حالة من الصدمة والحزن، والتي ظهرت واضحة خلال صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد وفاته.

دخلت إنجي في حالة من الحزن الشديد وقامت على إثرها بحذف جميع صورها الشخصية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لحذف الصورة الشخصية وصورة الغلاف الخاصة بها.

وكان أخر منشور لإنجي عبر حسابها، منذ عدة أيام، كشفت من خلاله عن قيامها بعمل صدقة جارية لخطيبها الفنان الراحل، حيث قالت: "مشروع بناء دار أيتام، مسنين، ذوي احتياجات خاصة وعيادات خارجية صدقة جارية لهيثم أحمد زكي للي حابب يشارك. وطبعا اللي هيشارك ليه نفس الثواب إن شاء الله، وبعد إذنكم اللي بيكتبلي ما تتبرعي من ماله يعرف إني ماليش أي حق في ماله إني اتصرف فيه فياريت نصفي النوايا والقلوب، مشروع دار الوفاء جمعية روضة أبو غالب".

خطيبة هيثم أحمد زكي تستعين بالصبر والقرآن على وفاته

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا طويلا، كأول تعليق لها على خبر وفاته بعد أيام من وفاته.

Advertisements

"انا بكتب الكلام ده وأنا مش قادرة اكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وأنا بفكر نفسي قبلكم".. هكذا بدأت إنجي حديثها عن العمل من أجل زيادة حسنات هيثم في الدار الآخرة مستعينة بأيات من القرآن الكريم: "والله كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس إنه اختبار كبير أوي وصعب، بس ربنا قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون". وتابعت: "يعني أنا كلي لله ورجعاله علشان الواحد يفتكر أنه في الأخر ملوش غير ربنا وكلنا في الأخر رجعنله مهما قلوبنا تعلقت بأشخاص أو أشياء".

وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح خميس، يوم 7 نوفمبر، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهامفي رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن المصادفات الغريبة أن الفنان هيثم زكي توفي في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد زوجة الراحل النجم أحمد زكي التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد محاربتها لسرطان الثدي في رحلة استمرت 4 أعوام حتى أودى بحياتها في 10 مايو 1993.