ملعقة قرفة يوميا.. عادات غذائية لتجنب تناول الحلويات قبل النوم

يفضل البعض تناول الحلويات قبل النوم خاصة بعد يوم شاق في العمل، ما يتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم، ويمكن الاستغناء عن ذلك بنظام غذائي صحي كما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تجنب تناول الفواكه بعد الظهر

يجب تجنب تناول الفواكه بعد الساعة 12 ظهرًا.

تناول وجبات غنية بالبروتين

إن إحدى أفضل الطرق للمساعدة في إدارة الرغبة الشديدة في السكر، هي تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتينات في فترة ما بعد الظهر.

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ملعقة يومية من القرفة

أظهرت دراسة حديثة، أن تناول ملعقة صغيرة من القرفة يومياً يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويقلل من الرغبة الشديدة في السكريات، عن طريق خفض مقاومة الأنسولين.

الوجبات المتوازنة

يجب أن تشتمل الوجبة المتوازنة على مزيج من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات للتأكد من شعورك بالشبع بعد الأكل، والتحكم في الشبع هو طريقة المخ لمساعدة الجسم على التوقف عن الأكل أكثر من الضرورة.

الابتعاد عن الأطعمة غير الصحية

يجب الحذر من تناول الأطعمة المعلبة، لأنها غالباً ما تحتوي على نسب عالية من السكريات أو الدهون المخفية.