"يالا نحميها".. رسم جدارية تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة

نفذت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، المرحلة الأولى من رسم جدارية تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بعنوان "يالا نحميها"، جاء ذلك في ضوء الأنشطة التي ينفذها المجلس، ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة هبه هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، إلى أن هذا النشاط يهدف الى تشجيع طلبة وطالبات المدارس للتعبير من خلال الرسم عن كيفية مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة من خلال رسم لوحات يستخدمن فيها كامل إبداعتهن للتعبير فيها عن الموضوع، وسيقوم أحد الفنانين بتجميع هذه اللوحات في لوحة جدارية واحدة لتكون الجدارية بمثابة إعلان واضح أمام المجتمع بمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة وسيتم وضعها بمقر المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت أن هذا النشاط يستهدف طلبة وطالبات بعدد من المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية ومدارس الدمج، بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - أسوان - المنوفية - البحر الأحمر - الإسماعيلية - سوهاج ـ المنيا - الدقهلية)، وهو عبارة عن ثلاثة مراحل.

Advertisements

وأشارت الدكتورة هبة هجرس، أن المجلس انتهى من المرحلة الأولى من تنفيذ الجدارية، والتي تضمنت عقد ورشة عمل استهدفت 50 من معلمي وموجهي التربية الفنية، وأوضحت أن الهدف من ورشة العمل التعريف بقضية العنف ضد المرأة عامة والمرأة ذات الإعاقة بصفة خاصة، وتوعية المشاركين بكيفية مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة ليقوموا بدورهم بنقل الفكرة إلى الطلبة والطالبات المشاركين في رسم الجدارية لتوضيح الفكرة من خلال الرسم.

وتناولت ورشة العمل أشكال العنف ضد المرأة ذات الإعاقة وأساليب التعامل معها وكيفية تغير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتركيز على مواد المرأة في القانون وأخيرا رؤية فنية للعنف ضد المرأة وذلك لمنح المشاركين الفكرة العامة لتنفيذ الجدارية وكيفية وضع العناصر الأساسية للتعبير بالرسم عن الفكرة.

وحاضر في ورشة العمل كل من الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من أعضاء لجنة الإعاقة بالمجلس، والدكتور نبيل الحلوجي فنان الجداريات وعضو هيئة التدرس بأكاديمية الفنون.

جدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من المبادرة والتى تنطلق غدا تتضمن تنفيذ عدد 10 ورش عمل في 10 محافظات لـ40 طالبا وطالبة بكل محافظة ليقوم الطلاب خلال ورش العمل بالتعبير من خلال الرسم واستخدام الألوان على لوحات توضح فكرة المبادرة، ثم يتم تجميع اللوحات من المحافظات جميعا ثم يستعين بها فنان جداريات لتجميعها خلال لوحة واحدة توضح الفكرة، أما المرحلة الثالثة فتتضمن عمل معرض يشمل اللوحة الجدارية بمقر المجلس القومى للمرأة، يتم دعوة الطلبة والطالبات اللاتي تم اختيار رسوماتهم لإنهاء الجدارية لتعطي في النهاية عرضا واحد، هذا بالإضافة إلى عرض اللوحات الأخرى التي لم يتم اختيارها.