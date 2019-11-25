مع حلول الشتاء كيف تجمع بين الثوب السعودي وأفضل الجواكت

اقترب فصل الشتاء؛ ما يعني أنه في غضون بضعة أسابيع فقط سوف تحتاج إلى سترة رائعة تدفئك وتحميك من البرودة القارسة، وتقيك من الرياح الباردة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون أنيقة ولا تخل بمظهرك أو تؤثر سلبًا في إطلالتك.



بالتأكيد توجد في خزانة ملابسك العديد من السترات الشتوية، ولكن من الضروري أن تكون لديك سترة مناسبة للثوب السعودي الأنيق، الذي أصبح له العديد من الأشكال والألوان والموديلات التي يقبل عليها العديد من الرجال؛ فلم يعد مقتصرًا على اللون الأبيض فقط، أصبح الآن متوفرًا بالعديد من الألوان الأخرى مثل: الأسود والكُحلي والبني، وغيرها.

في بعض الأحيان تحتاج إلى سترة من الحرير شديدة الأناقة، تجعلك تبدو في إطلالة أنيقة وفخمة، وهنا سوف تكون هذه السترة الخيال المثالي أمامك.



تشتهر هذه الماركة الإيطالية بنسيجها الناعم والمتين، فقط قُم بتجربتها مرة واحدة وسوف تدرك عما نتحدث، وربما سوف تصبح سترتك المفضلة بالنظر إلى ملمسها الناعم، وتدفئة جسمك.



Yates Shearling Hooded Coat

عندما يتعلق الأمر بالشعور بالدفء، فإن هذه السترات سوف تلبي لك هذه الغاية، وسوف تبقيك هذه السترات دافئًا طوال الوقت، كما أنها سوف تضفي على مظهرك إطلالة عصرية ومختلفة.



Four-Pocket Wool Flannel Jacket

ربما لا تكون هذه السترة من السترات التي تجعلك تشعر بالدفء الشديد، ولكنها سوف تمنحك إطلالة مميزة ومختلفة وأنيقة؛ لأنك سوف تبدو فيها شخصاً عصريًا وسوف تجذب الأنظار.

يعد من أفضل السترات الشتوية، خاصة أنه مصنوع من العديد من الخامات التي تجعلك تشعر بالدفء؛ فهو عبارة عن مزيج من القطن المصبوغ، وتم إضفاء لمسة من الإطلالة العسكرية عليه؛ ما يجعلك تبدو أنيقاً وعصرياً.



Konic Down Jacket

تبقيك هذه السترة معزولًا عن كل شيء، الأمطار والرياح وكل المظاهر الجوية المتعلقة بفصل الشتاء؛ أي أنها تحمي جسدك وتبقيك دافئًا.



وتوجد منها ألوان عديدة ومختلفة، ويُعد أشهرها تلك السترة الملونة بالأزرق والأحمر، التي تجعل من يرتديها يبدو أنيقًا وعصريًا ومميزًا.



Nanamica Harbor Down Coat

معطف مُتعدد الوظائف يناسب ليالي الشتاء شديدة البرودة، مظهره مُستوحى من الملابس العسكرية؛ ما يجعلك تبدو أنيقًا وحازمًا في الوقت نفسه، ولا تزال هذه السترة من أفضل السترات وأشهرها وأكثرها شيوعًا.

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