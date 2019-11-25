أحلام وسميرة سعيد بستايل البدلة الكلاسيك

فاجأت النجمتان أحلام وسميرة سعيد الجمهور في ثاني العروض المباشرة من برنامج ذا فويس The Voice، بإطلالتهما حيث اختارتا البدلة الكلاسيكية ولكن كل بطريقتها.

سميرة سعيد اختارت بدلة رجالية مخملية من اللون الأسود من بيت أزياء Roberto Cavalli ورابطة عنق ونسقته مع قميص أبيض من Maison-B-More.

أكملت سميرة سعيد أناقتها بتسريحة الشعر المبلل، من خلال زم الخصلات زيل حصان ومكياج بارز للعينين مع أحمر شفاه بلون صارخ.

أما أحلام فاختارت إطلالة كلاسيكية بذوق مختلف من المصمم العالمي زهير مراد، من خلال ارتداء جاكيت لامع من اللوني الأسود والذهبي مزين أطرافه بالريش، مع بنطلون مخملي مزين من الجانبين بقماش شيفون مع حزام ذهبي حول الخصر.

وعن تسريحة شعر أحلام، اختارت أن تمنح إطلالتها نعومة من خلال ترك خصلاتها منسدلة على كتفيها مع الاعتماد على غرة جانبية تخفي جزءاً من وجهها، ومكياج ترابي بارز لملامحها.

Advertisements

تفاعل الجمهور بشدة مع إطلالتي سميرة سعيد وأحلام، مؤكدين أن أزياءهما جاءت فوق التوقعات وأنهما تحرصان على الظهور كل مرة بشكل مختلف حقاً.

قد يهمك ايضاً:

زهير مراد أقرب المصممين إلى جنيفر لوبيز والمعروفة بأناقتها على البساط الأحمر

زهير مراد يكشف عن مجموعته الجديدة مِن فساتين السهرة