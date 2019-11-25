اكتشفي مصمم فستان حلا شيحة بافتتاح مهرجان القاهرة والذي أشعل الأجواء

أشعل فستان حلا شيحة بحفل افتتاح مهرجان القاهرة بسبب تصميمه الملفت الذي كشف بطنها وجاء أيضاً بفتحات أمامية مغطاة بالشيفون كشفت ساقيها.

الفستان الأنيق يحمل توقيع دار Temraza وجاء بتصميم Cropped من قطعتين كشفت عن بطنها مع صدر مكشوف بحمالات رفيعة تحيط الرقبة وتتزين بوردة ضخمة، مع تنورة طويلة محددة للخصر تنتهي بشكل فضفاض كزهرة اللوتس بفتحات جانبية وأمامية مثلثية معطاة بطبقة من الشيفون.

وحاولت حلا شيحة أن تجعل إطلالتها محتشمة بعض الشيء بإضافتها وشاح من الشيفون على كتفيها زاد الفستان نعومة، بينما حرصت خلال التقاط صورها على السجادة الحمراء على وضع يدها على قمة تنورتها لرفعها بشكل مستتر كلما لاحظت انزلاقها وذلك تجنباً لتعرضها للانتقادات واتهامها بارتداء ملابس خادشة كما حدث مع إطلالاتها الأخيرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة منذ بضعة أسابيع.

قد يهمك ايضاً:

موديلات الأقمشة الشيفون أو الأورجنزا تتربَّع على عرش الموضة

Advertisements

تألُّق جوليان هوغ بفستان مِن الشيفون وقُبعة أنيقة باللون الأسود