البلوفر الكشمير لإطلالة دافئة وأنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتربع البلوفر الكشمير على عرش الموضة النسائية في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية، أن البلوفر الكشمير يمتاز بملمس ناعم وخفيف، ما يمنح الجسم إحساسا بالراحة أثناء الارتداء، كما أنه يمنح الجسم شعورا بالدفء أفضل من الصوف بفضل تأثيره العالي على عزل الحرارة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن البلوفر الكشمير يطل هذا الموسم بقصّات جريئة ليمنح المرأة إطلالة مثيرة تخطف الأنظار؛ حيث إنه يأتي بقصة قصيرة “Cropped”، وفي هذه الحالة ينبغي تنسيقه مع سروال أو تنورة بوسط عال. كما تتألق بعض الموديلات بفتحة رقبة عميقة “Deep V-Neck” .