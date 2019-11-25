محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن الكالسيوم يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان، وأن جسم الشخص البالغ يحتاج للكالسيوم بكمية تبلغ 1000 مللي جرام يوميا. وأوضحت الجمعية، أن الحليب البقري يعد أهم وأشهر مصادر الكالسيوم؛ حيث يحتوي 100 جم من الحليب على 120 مللي جرام من الكالسيوم. ومن المصادر الأخرى الكرنب الأخضر والبروكلي واللوز وسمك التونة والفاصولياء البيضاء وبذور السمسم وبذور الشيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جسمك يحتاج للكالسيوم بهذه الكمية يوميا.. والحليب هو الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.