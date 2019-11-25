اطلالات خريفية من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - هناك سيدات لا يفضلن ارتداء أكثر من طبقة في الخريف أو بداية الشتاء. استوحي اطلالاتك الخريفية من الفاشينيستا Tuti Vargas ، من خلال تنسيق بعض الإطلالات الخريفية لتكون ملهمة.



نسقت Tuti Vargas بدلة كاملة باللون الأبيض المقلم بالأسود مع توب خفيف باللون البيض وانتعلت حذاء بكعب عال، أيضا اتجهت الفاشينستا إلى تنسيق السويت شيرت مع بنطلون جل باللون الأسود.

طريقة تنسيق ملابس الخريف

بليزر طويل طاروه مع بوت قصير



الجاكيت الجينز من القطع المفضلة لدى الكثيرات نظرا لكونه قطعة يمكن ارتدائها في أكثر من موسم، فقد نسقته مع البنطلون الجينز وحذاء رياضي.

جاكيت جلد مع فستان قصير



جربي ارتداء البليزر الطويل مع بوت قصير واستمتعي بإطلالة رائعة للغاية ومختلفة، ولا تتردي في تنسيق الفستان القصير المنقوش بالزهور مع الجاكيت القصير الأسود لإطلالة متميزة للغاية.

معطف ترينش مع بنطلون أبيض



تنورة بستايل البليسيه باللون الأبيض مع سويت شيرت بإحدى تصميمات عالم ديزني المميزة.

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شاهدي صور الفاشينيستا Tuti Vargas بالإطلالات الخريفية واستمتعي بلوك رائع.

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