إطلالات النادي من هيا عبد السلام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تتمتع الفنانة هيا عبد السلام بقوامٍ نحيل وجسد متناسق، وذلك بسبب حبها الدائم لممارسة الرياضة، لذا جمعنا للفتيات محبات الرياضة عدة إطلالات مريحة وعملية يمكنهن ارتداؤها في النادي، أو أثناء ممارسة الرياضة في المنزل.

هيا عبد السلام



ظهرت هيا ببنطال وجاكيت رياضيين باللون الرمادي مع حذاء أبيض رياضي وحقيبة سوداء ضخمة، وتميزت في إطلالة مناسبة للكرة بتيشيرت زهري وبنطال مفعم بالألوان، أكملتهما بربط جاكيت أسود على خصرها، وبحذاء رياضي فضي لمظهر محايد، وارتدت بنطالًا وتيشيرت باللون الأسود مع حذاء رياضي أبيض وعدة أساور ملونة، واختارت بنطالًا أسود مزينًا بالرمادي مع بلوزة سوداء بأكمام طويلة وجوارب، ولمظهر شبابي أطلَّت ببنطال اسود ضيق وجاكيت رمادي رياضي مزين من أطراف الأكمام باللون الزهري، ونسقت لإطلالة بسيطة بنطالًا أسود مع تيشيرت أبيض ونظارات شمسية، وتزينت للعب كرة الطائرة ببلوزة طويلة باللون الأسود مصممة بشكل واسع وبأكمام قصيرة مع بنطال أسود ضيق وحذاء أبيض رياضي.

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هيا عبد السلام

ولأزياء مناسبة لرياضة القفز بالحبل، ظهرت ببنطال أسود مزين بعدة ألوان وتيشيرت رمادي وحذاء زهري رياضي، وفي الإطلالة الأخيرة المناسبة للكثير من الفتيات تألقت ببنطال أسود وتيشيرت أسود مزيَّن بكتابة بيضاء وحذاء أبيض رياضي.

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