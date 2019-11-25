كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - أكثر ما ميز اطلالات رؤى الصبان في الوطن العربي، أنها تتمتع بأسلوب محافظ وأنثوي وناعم، وهي تنجح كل مرة في اختيار تصميمات الأزياء، وبخاصة الفساتين ذات الطابع الراقي بألوان متنوعة وقصات لافتة، تجمع فيها بين النمط الشرقي التقليدي والنمط المواكب للموضة، ولهذا فإنّ كثيرات من النساء العربيات يستلهمن منها اطلالات مميزة في مختلف المناسبات، واليوم جمعنا صور فساتين رؤى الصبان 2019 بكمّ طويل والمثالية لمناسبات الشتاء، شاهديها واستوحي منها الاطلالة التي تناسبكِ.





فستان ميدي بكمّ طويل اختارته رؤى الصبان

رؤى الصبان في فستان ميدي بكم طويل





شاهدنا رؤى الصبان في أحد المشاوير المسائية، وقد نسقت لوك جمع بين الأناقة والعصرية، اختارت فيه فستان ميدي باللونين الأحمر والأسود بنقشة الكارو، قصته ضيقة وأكمامه طويلة وتنورته وصلت أسفل حدّ الركبة وقد نسقت معه شنطة يد من الجلد من فندي Fendi، وصندلًا أسود بكعب عالٍ اختارته من سانت لوران Saint Laurent.





رؤى الصبان في فستان بكمّ طويل معرق

رؤى الصبان في فستان مورد بكم طويل





اطلالة مسائية لإحدى المناسبات، تألقت بها رؤى الصبان وقد اختارت فيها من جديد فستانًا بكمّ طويل من روبيرتو كافالي Roberto Cavalli، تصميمه أنثوي وناعم، وقماشه مميز معرق بالورود بألوان هادئة، مع حقيبة كلاتش أنيقة باللون البني من ديور Dior، ومجوهرات ناعمة مرصعة بأحجار باللون الأخضر.





فستان أسود بكمّ طويل تألقت به رؤى الصبان

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رؤى الصبان أنيقة في فستان أسود بكم طويل



على المسرح شاهدنا رؤى الصبان في اطلالة مميزة ومفعمة بالأنوثة، اختارت فيها فستانًا أسود بكمّ طويل، مصنوعًا من قماش الموسلين المنسدلة، مزينًا بحزام من المخمل الأسود على الخصر، وبعض حبات الترتر البراقة على التنورة التي أضفت عليه لمسات من الفخامة، وقد اختارت مع الاطلالة أقراطًا ناعمة.





على السجادة الحمراء رؤى الصبان في فستان سهرة بكمّ طويل

رؤى الصبان على السجادة الحمراء في فستان سهرة بكم طول



على السجادة الحمراء اختارت رؤى الصبان فستان سهرة بكمّ طويل من فؤاد سركيس Foad Sarkis باللونين الأخضر والبيج، بقصة فاخرة وتنورة كلوش كبيرة، خصره مزين بحزام عريض باللون الزيتي مع بكلة ذهبية، وقد اختارت معه حقيبة كلاتش باللون الذهبي أيضًا.



صور فساتين رؤى الصبان 2019 بكمّ طويل في مختلف المناسبات الرسمية واليومية، شاهديها واستوحي منها أفكار اطلالات لمختلف مناسباتكِ أنتِ أيضًا هذا الشتاء.