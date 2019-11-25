عبايات أنيقة بتطريزات الريش تزيدك جمالا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - من الصيحات الأنيقة والمميزة التي شاهدناها بموديلات العبايات هي موضة الريش، والتي تناسب كل المواسم، ولكنها تزداد بريقا في الشتاء، لإطلالة أكثر فخامة وأناقة. وإليك بعض موديلات عبايات شراشيب، اختاري منها الأنسب لك.

عبايات مطرزة بالريش على الأكمام ككل

العبايات المطرزة بالريش على الأكمام ككل





من التصاميم البسيطة والناعمة التي يمكنك اعتمادها للعبايات، هو اختيار تطريزات الريش على الأكمام ككل، تزيدك فخامة وبالوقت نفسه يمكنك ارتداءه بكل أوقاتك المختلفة سواء بالنهار أو في الليل، كهذا الموديل للعباية السوداء من abayasboutique، نسقي معها حجابا أسود، وحذاء مدببا مرصعا بالأحجار الكريستالية.



عبايات شفافة مع تطريزات الريش الملونة

عبايات شفافة مع تطريزات الريش الملونة





أما هذا الموديل من qabeela.biz فهو أكثر فخامة، يمكنك اختياره للمناسبات، مع تطريزات الورود بالخيوط الملونة، ولمسة الريشة على أطراف الأكمام باللون السومون الجذاب.

عبايات الريش المفتوحة

عبايات الريش المفتوحة





لإطلالة أكثر أناقة هذا الشتاء، إليك العباية الشتوية من LEBISKA، مناسبة لإطلالتك النهارية، عملية ومميزة، من الممكن أن تنسقي معها حجابك الأسود، أو تختاري الألوان الثلجية مثل الرمادي الفاتح، مع شنطة متوسطة الحجم، وحذاء ذي كعب قصير.

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عبايات الريش مع حزام الخصر

عبايات الريش مع حزام الخصر





المميز بالعبايات المطرزة بالريش، أنه خامة بسيطة وناعمة لا تزيدك وزنا أو تمنحك سنا، فما بالك إن اعتمدتها مع حزام الخصر، كهذا الموديل من dhgate، مع الحجاب باللون الأسود، وشنطة بيد طويلة مناسبة أكثر للصبايا المراهقات.



بهذا الألبوم إليك موديلات أنيقة من العبايات المطرزة بالريش، لإطلالة ناعمة هذا الشتاء.

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