لإطلالة كلاسيكية مثالية...اختاري أقراط الأحجار الكريمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تحتاج الإطلالات الرسمية في حياة السيدات إلى الكثير من الانتباه والاهتمام، خاصة وأن السيدة تملك الوقت الكاف قبل المناسبات الرسمية للتفكير بشكل موسع عن إطلالتها وما ستختاره من ملابس ومجوهرات وحذاء.

لكن ما يجب أن ننتبه إليه جميعنا أن أهمية اختيار قطع المجوهرات توازي أهمية اختيار الفستان الرسمي، فهذه القطع البسيطة التي تضيفينها الخليج 365 على إطلالاتك هي القارة على منحك الأناقة والفخامة التي تبحثين عنها.

ولهذا السبب، لا يمكن أن نهمل جمال وجاذبية الأقراط المزينة بأحجار كريمة في المناسبات الرسمية، فيكفي أن ننظر إلى لمعان الحجر الكريم لكي تنال الإطلالة إعجابنا وتصبح محط أنظار الجميع، ولهذا السبب ولكي تحصلي على إطلالة رسمية مثالية لشتاء 2020 لا تتخلي عن الأقراط المزينة بالأحجار الكريمة.



أقراط من Dolce & Gabbana

أقراط بأحجار الزمرد الأنيقة من Dolce and Gabbana



صاحبات الإطلالة الناعمة والذوق البسيط سجدن في هذا الأقراط المميزة من Dolce & Gabbana كل ما يبحثن عنه، فهي جاءت بتصميم بسيط وأنيق في آن واحد.

حيث تميزت هذه الأقراط بحجر الزمرد الكريم ذو اللون الأخضر الغامق، الذي أُحيط بالعديد من أحجار الماس الصغيرة الحجم والزمرد الناعم، لكي تمنحك فخامة لا تضاهى.

اختاري هذه الأقراط مع إطلالة باللون الأسود وحاولي أن تنسقي معها مجوهرات تناسبها وتليق بلونها.



أقراط من Miu Miu

أقراط بتصميم بسيط مع احجار الماس من Miu Miu



البساطة والنعومة والفخامة، هذه هي العناوين العريضة التي تصف بشكل وافٍ الأقراط المميزة التي قدمتها Miu Miu، فهي عبارة عن حبّة ألماس كبيرة الحجم تملأ أذنك بشكل كامل من دون أي إضافات أو ترصيع آخر، أو حتى أحجار متدلية.

يمكن اختيار هذه الأقراط مع مختلف الفساتين والألوان كونها تليق بجميعها، لكن تجنبي إرفاقها بمجوهرات باللون الذهبي.

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أقراط من Isabel Marant

أقراط مرصعة بالماس والأحجار السوداء من Isabel Marant



على عكس كل من Dolce & Gabbana و Miu Miu، قدمت Isabel Marant أقراطاً لافتة ومميزة لكنها بتصميم معقد نوعاً ما، فقد جاءت مرصعة بحجر الأونيكس ذو اللون الأسود الآخاذ، كما تميزت بأحجار الماس التي تدلت على أطراف الحلق بشكل لافت ومميز.

اذا كنت من اللواتي يرغبن بالفخامة الواضحة فننصحك باختيار هذه الأقراط.

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