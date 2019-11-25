السكارف العريض ترند هذا الشتاء بإمتياز!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - لطالما حافظ السكارف على مكانته الأساسية في الخزانة الشتوية، فلا يمكن أن يأتي فصل الشتاء من دون أن تسارع السيدات إلى انتقاء آخر صيحات السكارف على اعتبار أنه القطعة القادرة على جمع الأناقة والدفء في آن واحد.

وعلى اعتبار أن السكارف واحد من القطع الأساسية في اكسسوارات الشتاء، لا بدّ من أن تولي الدور العالمية الأهمية الكبرى في اختيار تصاميمه وألوانه، لكي تقدم للسيدات قطعاً مميزة تليق بإطلالات الشتاء الفاخرة والجذابة.

وعلى هذا الأساس برز في شتاء 2020، السكارف العريض كقطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة وأنه بتصميمه العريض والكبير قادر على منحك دفء أكثر، ناهيك عن أنه يمكن تنسيقه بأكثر من أسلوب.



سكارف من Balenciaga

سكارف بتصميم عريض باللون الوردي من الفرو من Balenciaga



من منا لا ترغب باقتناء قطعة أو أكثر باللون الزهري الناعم المفعم بالأنوثة، خاصة إذا اخترنا سكارف عريض من هذا اللون الجذاب القادر على منحنا إطلالة أنثوية بإمتياز.

ومن هنا، عليك المسارعة إلى اقتناء هذا السكارف العريض المميز من Balenciaga، والذي جاء من الفرو الناعم، مع نقشة اسم الدار باللون الأسود على كافة أجزائه، وبذلك جمع هذا السكارف اللونين الزهري والأسود بأسلوب أنيق وجذاب.



سكارف من Givenchy

سكارف بتصميم عريض يناسب إطلالة العمل من Givenchy



الإطلالات الرسمية تتطلب منا اختيار سكارف أنيق لها وليس من الضروري أن يكون رفيع، بل بإمكانك اختيار هذا السكارف المميز من Givenchy والذي جاء مقطع على شكل مربعات صغيرة، باللونين الأسود والأبيض مع القليل من الرمادي.

ولكن أكثر ما لفتنا فيه، هو الخط الأزرق الفاتح أو "البيبي بلو" الذي جاء ليضفي عليه تميزاً وأناقة.

ننصحك باختياره مع إطلالات العمل فهو أنيق وغير متكلف.



سكارف من Bottega Veneta

سكارف بتصميم عريض لإطلالة أنيقة ولافتة من Bottega Veneta



للون الأسود حصة كبيرة لدى Bottega Veneta، حيث قدمت سكارف عريض من هذا اللون استطاع أن يبهرنا بتصميمه البسيط لكن المعقد في الوقت نفسه، إذ يمكن ارتداءه بأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب، سواء وضعه على الأكتاف، أو إدخاله في الحزام ليصبح جزء من الملابس، أو حتى لفه على الرقبة ليتدلى نحو الأسفل.

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