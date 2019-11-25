أساليب مكياج مع فستان ذهبي من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - الفستان الذهبي، يمنح السيدة اطلالة لا مثيل لها. بريقه، يرسّخ حضور المرأة ويجعلها تستقطب الانظار. لذلك، عنوَن الذهبي اطلالات الكثير من النجمات العالميات على السجادة الحمراء في الاحداث المميزة. يبقى السؤال، ما المكياج الذي يليق بالفستان الذهبي؟ الجواب اخترناه لك بهذه الباقة من اطلالات ناجحة جدا لنجمات، استحوذن على الانظار.



ما هو أسلوب المكياج الانسب مع الفستان الذهبي؟



ما من جواب واحد او اسلوب واحد للفستان الذهبي، فالمكياج يبقى رهن ذوق السيدة وتفضيلاتها. إليك ابرز اختيارات النجمات للمكياج الخاص بالفستان الذهبي.



ناتاشا بولي Natasha Poly:

Natasha Poly

فضلت إبراز شفتيها في مكياجها الناعم. لذلك، اختارت احمر الشفاه (الروج) الاحمر، مع أيلاينر ناعم والقليل من ظلال العيون الذهبية الناعمة.



جيجي حديد Gigi Hadid:

Gigi Hadid

سلكت عارضة الازياء جيجي حديد أسلوبا آخر. إذ سلّطت الضوء على عينيها اللوزيتين والملونتين، واكتفت بأحمر شفاه حيادي اللون، مائل الى الزهري البيج. أما على مستوى العينين، فاختارت خط أيلاينر رفيع مع ظلال عيون زهري، يتدرج صعودا نحو اللون البيج على الجفن تحت الحاجبين.



روزي هنتغتون وايتلي Rosie Huntington Whitley:

روزي هنتغتون وايتلي

سلكت هذه النجمة أسلوبا مشابها للذي اعتمدته جيجي حديد. فابتعدت عن أحمر الشفاه القوي، واعتمدت أسلوب اللامكياج. لذلك، لونت شفتيها بالقليل من الزهري وحددت عينيها بخط رفيع من الأيلاينر مع شادو خفيف وحيادي اللون.

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إيما ستون Emma Stone:

Emma Stone

النجمة التي فازت بأوسكار افضل ممثلة عن فيلم لالا لاند، نجحت، في تلك الامسية بالتحديد، بترسيخ اطلالتها في اذهان المشاهدين. فستان ذهبي مستوحى من حقبة عشرينات القرن الفائت، منسق مع مكياج وتسريحة شعر "ريترو". أما في تفاصيل مكياجها، فتركيز على الشفاه، أحمر شفاه برغندي داكن، سحنة بيضاء مع القليل من البلاشر البني ومكياج عيون ذهبي لامع مع خط أيلاينر لتحديد شكل عينيها.



إيفان رايتشل Evan Rachel:

Evan Rachel

اختارت مكياج ناعم إنما يبرز جمال العينين. بما ان جفنيها المتحركين فيهما مدى واسع، فزينتهما بظلال عيون بنية مطعّمة ببريق من الذهبي الذي يتماشى مع لون عينيها وملابسها. أما احمر الشفاه فكان حياديا.



جنيفر لوبيز Jennifer Lopez :

اختارت مكياج سموكي ناعم مع سحنة برونزية تنسجم مع لون فستانها واحمر شفاه زهري حيادي فيه لمسة لمعية من الغلوس. اللافت انها ابتعدت عن الماسكرا المكثفة للرموش، واكتفت بالقليل منها.



جنيفر لورانس Jennifer Lawrence:

اختارت ايضا مكياج سموكي، إنما بالاستناد الى ظلال العيون الرمادية، والسوداء التي ساهمت في ابراز نظرتها وجمال عينيها الملونتين. كان لافتا تطبيق ظلال العيون على خط الرموش من الاسفل. أما احمر الشفاه فزهري.



جوليان هوف Julianne Hough:

يمكن اختصار مكياجها بثلاث افكار. سحنة برونزية نوعا ما، مكياج عيون ذهبي لامع، وأحمر شفاه برتقالي حيادي. ألوان تليق بعينيها الملونتين وتضفي لمسة من الرومانسية والجاذبية في آن واحد.

مكياج مع فستان ذهبي من وحي النجمات العالميات

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