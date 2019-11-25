مكياج ناعم للخريف ونصائح لصاحبات البشرة الحنطية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - يختلف لون البشرة بين سيدة وأخرى . وبالتالي تختلف احتياجات كل منها لألوان المكياج . فلكل بشرة ألوان تناسبها وتبرز جماليتها تختلف عن البشرة الأخرى. اخترنا لك اليوم البشرة الحنطيّة لنعرفك على ما يناسبها من ألوان المكياج التي تظهرها بأبهى حلة خصوصاً وأنها بشرة متورّدة بشكل طبيعيّ، ولا تحتاج إلى مخفٍ للعيوب إلا بشكل نادر.

للبشرة الحنطية إليك أجمل ألوان المكياج المحايدة

ولمكياج خريفي رائع لذوات البشرة الحنطية يمكنك اتباع التالي:

مخفي العيوب:

مكياج البشرة الحنطية

ضعي مخفي عيوب بشكل خفيف جداً إذا كنت بحاجة إلى ذلك، وإذا كانت بشرتك دهنيّة، قومي بوضع القليل من البودرة أو كريم الأساس السائل بتركيبة غنيّة صنعت خصيصاً للبشرة الدهنيّة.

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أحمر الخدود المناسب:

مكياج البشرة الحنطية

اختاري أحمر خدود باللون الخوخي أو اللون المشمشي أو اللون البرونزي بدلاً من استعمال الوردي الفاتح الذي يناسب البشرة الفاتحة.



ظلال العيون :

مكياج البشرة الحنطية

يفضل استخدام الألوان المعدنيّة كالفضي والذهبي ودمجها مع الظلال باللون الاسود او الرمادي او البني والابتعاد عن استعمال الألوان الورديّة الفاتحة والباردة.



متى تستخدمين الألوان الفاتحة على وجهك؟



يمكنك أن تختاري الألوان الفاتحة في مكياجك عند اختيارك للروج، والذي يفضل أيضاً أن يكون قريباً من لون شفتيك.