مناكير ربيع 2020 لن تنتظري لتعتمديه!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - مما لا شكّ فيه أنّ الاهتمام الأظافر وتلوينها تعدّ من الأساسيات التي تهتم بها السيدات . وباتت التصاميم العصريّة والألوان سمة تميّز المناكير فلم يعد تلوين الأظافر مجرّد تقليد ممل .

وحرص خبراء المكياج على تقديم لمسة عصرية من رسومات المناكير والنقشات المميزة والتي ظهرت في عروض ربيع 2020، والتي دفعت بحماس السيدات للبدء باعتمادها وتنفيذها منذ الآن .

وظهرت الرسومات الجديدة مع لمسة من الحداثة، كنصف القمر ،المناكير الفرنسيّ بأسلوب جديد، نقاط البولكا، الخطوط المتعرّجة والمستقيمة بألوان زاهية، والتي ستضفي الكثير من الأناقة على أظافركِ.

رسومات مناكير جريئة ومرعبة للهالوين

الفرينش مناكير الجديد



مناكير ربيع 2020

Alice & Oliva

تنوّعت رسومات الفرينش مناكير French Manicure الجديدة بين الجوانب البرّاقة والميتاليك والجوانب المزدوجة أعلى الأظفر وأسفله، كذلك المناكير الفرنسيّ العكسيّ بأساليب راقية وأنيقة تبدو مناسبة لكلّ الأعمار. شاهدي عروض Kith و Alice + Oliva و Ulla Johnson.



نقاط البولكا الرائجة

Rag & Bone





يمكنك تنميق الفرينش مناكير بنقاط البولكا الرائجة بقوّة في الموسم المقبل بأسلوب عارضات أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta وعروض Zero + Maria Cornej0 باللّون الأزرق الباهت على مناكير شفّاف، وعروض Rag & Bone مع المناكير الأسود اللمّاع ونقاط البولكا باللّون الأبيض الحليبيّ.



الطلاء المقلم

Pyer Moss



من أحدث فنون المناكير التي تناسب جميع الأظافر القصيرة، المربّعة، الطويلة واللوزيّة. يمكنكِ تقليم أسطح الأظافر بخطوط رفيعة وبألوان فاقعة كما في عروض Pyer Moss.

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الألوان الميتاليك

Blbhu



تعدّ من الألوان المنتظرة في المواسم المقبلة والتي تأتي بالفضيّ والذهبيّ والميتاليك كما في عروض BIbhu بجوانب ميتاليك مع أكسسوار من الكريستال الناعم المتدلّي وعروض Christian Siriano بمناكير فرينتش باللّون الأخضر الباهت مع رشّ الأسطح بالغليتر الفضيّ البرّاق ليليق بأوقات السهرة.



الأظافر الداكنة والعميقة

Kate Spade





تبرز الألوان المخمليّة والميتاليك جمال أظافركِ وأكسسوارات يديكِ في كلّ المناسبات النهاريّة والمسائيّة. جرّبي منها نغمات لون المارون، كما في عروض Tommy Hilfiger x Zendaya ، الأحمر الكلاسيكيّ Kate Spade والنبيذيّ كما في عروض The Blonds الساحرة وغير المألوفة بزخرفة نافرة.



شاهدي الصور المتنوّعة وتعرّفي على أحدث موديلات وفنون وألوان المناكير الخاصّة بربيع 2020 والتي يمكنكِ اعتمادها هذا الشتاء دون الحاجة للانتظار.