بعد عقر 36 شخصا في الإسكندرية.. تعرف على الإسعافات الأولية وطرق الوقاية من داء الكلب

يتعرض العديد من الأشخاص، للإصابات الشديدة من الحيوانات المسعورة التي تتواجد في الشوارع والطرقات، والتي يمكن أن يفقدوا حياتهم متأثرين بها، مثلما هو الحال الذي أصاب أكثر من 36 شخصًا في محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، بسبب عقر كلب مسعور لهم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحري، وتراوح أعمارهم ما بين 3 أعوام حتى 75 عامًا.

وتبين من الفحص مطاردة كلب مسعور المارة بالشارع المشار إليه ما تسبب في حالة من الذعر، وجرى القضاء على الكلب، ونقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة.

ويقدم "هُن" أعراض وعلاج والإسعافات الأولية وطرق الوقاية من السعار، وفقًا لموقع "مايو كلينيك".

أعراض مرض السعار أو داء الكلب

الصداع.

فرط الكسل أو الخمول .

شلل في عضلات البلع.

تتدهور الوظائف الإدراكية للشخص، ولا يستطيع الانتباه، وقد ينتج عن هذا الإصابة بـ"الخرف.. العدائية الزائدة عن الحد".

رهاب الهواء رهاب الماء.

اضطرابات قد تنتهي إلى الوفاة.

Advertisements

ارتفاع درجة الحرارة.

الإسعافات الأولية بعد التعرض لداء الكلب أو مرض السعار.

- الغسل الجيد والعلاج الموضعي للجرح في أسرع وقت ممكن بعد التعرض للداء.

- إعطاء سلسلة من جرعات لقاح فاعل وناجح مضاد لداء الكلب.

- الغسل الجيد للجرح، ينطوي ذلك على توفير الإسعافات الأولية للجرح التي تشمل التشطيف والغسل الجيدين والفوريين للجرح خلال 15 دقيقة على الأقل بالماء والصابون أو بمادة منظّفة أو بمادة البوفيدون اليودي أو بغيرها من المواد المبيدة لفيروس داء الكلب.

طرق الوقاية من مرض داء الكلب

- قم بتطعيم حيواناتك الأليفة، يُمكن تطعيم القطط والكلاب والقوارض ضد داء الكلب.

- اسأل الطبيب البيطري عن عدد المرات التي يجب تطعيم حيواناتك الأليفة فيها.

- احمِ الحيوانات الأليفة الصغيرة من الحيوانات المفترسة، من خلال إبقاء الأرانب والحيوانات الأليفة الصغيرة الأخرى، مثل الخنازير الغينية، بالداخل أو في أقفاص بحيث تكون بمأمن من الحيوانات البرية.

- بلغ السلطات المحلية عن الحيوانات التائهة.

- اتصل بمسؤولي السيطرة على الحيوانات أو منظمات محلية أخرى لإنفاذ القانون للإبلاغ عن الكلاب أو القطط التائهة.

- إذا كانت الحيوانات تعاني من العض يتم حجزها لمدة من أسبوع إلى أسبوعين.