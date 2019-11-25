شيرين رضا تهاجم هيئة الطب البيطري: يا شوية جزارين

هاجمت الفنانة شيرين رضا، هيئة الطب البيطري، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ووصفتها بـ"جزارين النازية".

ونشرت الفنانة شيرين رضا صورة لكلب وهو مكبل، ويضع أحد الأشخاص حديد في فمه، وعلقت على الصورة قائلة: "يجب تغير اسم هيئة الطب البيطري إلى جزارين النازية!! لأن الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دوليًا لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير!! العالم يتقدم بالعلم والرحمة وأنتو عايمين في بحر الجهل والتخلف!! يا رب ارحمنا وارحم هذه الكائنات المسكينة برحمتك يا رب".

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وتلقت شيرين العديد من تعليقات متابعيها الذين تضامنوا معها في الحديث عن التعذيب الذي يتعرض له الحيوانات: "حسبنا الله و نعم الوكيل دنا قلبي وجعني من الصورة ربنا المنتقم"، "المشكلة مش في الكلب المشكلة الأكبر في الكابل اللي في الصورة وبمناسبة الحديث عن الطب البيطري في مصر توجد بجواري وحدة طب بيطري مهجورة جزئياً وهناك صراع غير معلن بين أهالي المنطقة على أحقية الانتفاع بالمبنى وأنا أفكر في احتلالها وإنهاء المذهلة".

ومن المعروف أن الفنانة شيرين رضا تدافع كثيرًا عن معاملة الحيوانات في مصر، وفي وقت سابق نشرت صور عن تواجدها في إحدى مؤسسات لحماية الكلاب البلدي المشردة، معلقة عليها: "لا أستطيع التعبير عن مقدار الحب الحقيقي الذي كان لديّ. إذا كنت تستطيع إنقاذ كلب بلا مأوى أو قطة تعتمدها دائمًا ولا تشتريها أبدًا ، فأظهر بعض هذه الحيوانات الجميلة بعض الحب، فهي تستحق أن تكون محبوبًا".