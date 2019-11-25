فيديو.. "قومي المرأة": الموروث الثقافي التحدي الأكبر للقضاء على الختان

تحدثت الدكتورة لبنى خيري، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، عن قانون مناهضة العنف ضد المرأة، والذي تقدم به المجلس للبرلمان، ولم يتم إقراره حتى الآن، وهو قانون موحد يضم كافة أشكال العنف ضد السيدات من ضمنها العنف الأسري والختان.

وأضافت "خيري" خلال حوارها مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أن هذا القانون يتضمن تغليظ العقوبات ودور الأطباء ممن يقومون بهذه العلميات وحق السيدات والفتيات في تقديم بلاغات حال تعرضهن للعنف الأسري.

Advertisements

وأكدت على ضرورة التضافر بين جهود المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، في لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث، مشددة على أن التحدي الأكبر في القضاء على هذه الظاهرة هو الموروث الثقافي والوعي، والفكرة الخاطئة، وربط الختان كونه معتقد ديني صميم.

وأشارت إلى أن سيدات وفتيات مصر محظوظات لامتلاكهن إرادة سياسية تدعم المرأة، وخطة لتمكينها في المرحلة المقبلة.