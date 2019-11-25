"القومي للمرأة": كود إعلامي خاص بالمرأة لطرح وجهة نظرها في مناقشة قضاياها

قالت الدكتورة لبنى خيري، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس القومي للمرأة لديه مرصد المرأة المصرية لتقديم المعلومات والتوعية للسيدات، فالتوعية هي من دور الإعلام والمسلسلات الدرامية والإعلانات والشخصيات العامة.

وأضافت خيري، خلال حوارها مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أن لجنة الإعلام أصدرت في 2018، كود إعلامي خاص بالمرأة لوضع وجهة نظرها في كيفية مناقشة القضايا الخاصة بالمرأة وتصويرها في الإعلام، لافتًة إلى خطة تمكين المرأة 2030 التي تعمل على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وحمايتها أيضًا.

وأكدت خيري، أن الفتيات والسيدات أصبحن لديهن عدم تقبل للعنف ضدهن أو إهانتهن، والمجلس يعمل على توفير الاستشارات القانونية للسيدات ودعم القضايا التي تخصهن، فضلًا عن تقديمه لقانون العنف ضد المرأة لمجلس النواب ويشمل كل أنواع العنف.