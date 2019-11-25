"ست فاضلة مدلعاه آخر دلع".. سمية الألفي تتغزل في زوجة ابنها أحمد الفيشاوي

علاقة قوية تربط بين الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الراحل فاروق الفيشاوي، ووالدته الفنانة سمية الآلفي، والتي روت جزء منها خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي "عمرو الليثي"، على فضائية قناة "النهار".

وأوضحت الفنانة سمية الآلفي، خلال اللقاء، طبيعة العلاقة بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندا الكامل، حيث قالت: "أحمد ورث الشقاوة من أبوه، لكن لما تقرب منه تعرف إنه خجول جدا زي فاروق، لكن يبدو إن الصورة الظاهرية إنه مقطع السمكة وديلها، لكن لأ هو بقاله سنة ونص متجوز أهو ومستقر ومحترم ومش بيعمل أي شقاوة، ومراته ست فاضلة وبنوتة جميلة، وهي كمان محترمة وحلوة أوي ومدلعاه آخر دلع.. هيعوز إيه أكتر من كده".

تحدثت الفنانة سمية الألفي، عن ولديها أحمد وعمر، وطبيعة شخصية كلا منهما، وأيهما أكثر شبها بوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في الصفات وطريقة التعامل.

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وتعجبت سمية من الهجوم الشديد الذي يتعرض له ابنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه خجول للغاية في الحقيقة، أنه لا يوجد فنان موهوب وناجح ووسيم لم يتعرض لهذه الشائعات التي يتعرض لها نجلها.

وقالت الفنانة سمية الألفي، إن الفيشاوي أخبرها بحبه لها مرتين طيلة 44 عاما، "هو اللي اعترفلي بحبه وقالها مرة واحدة سنة 1973، لما جابلي شوكولاتة ووردة ولبان، ودول الـ 3 حجات اللي بحبهم، وقالي وإحنا بنتمشى على الكورنيش (أنا بحبك) وبطل يقولها".

وتابعت باكية: "المرة التانية كلموني بعد آخر برنامج عمله في حياته في لبنان، والمعد كلمني وقالي عايزينك تقولي كلمة للفنان فاروق الفيشاوي وسجليها على الواتس آب وإحنا هناخدها، ولقيت نفسي بقوله بحبك وهفضل أحبك لآخر يوم في عمري، ورد عليا وقالي وأنا كمان بحبك يا سمية ودي كانت تاني مرة من سنة 1973".