"دنيا" في دعوى خلع: جوزي خلاني ضمنته في قرض وراح خطب واحدة تانية

"استحالة العشرة الزوجية"، جملة مقترنة في العديد من قضايا الطلاق التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، تكمن وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف، كان أحدها قصة "دنيا. ح"، صاحبة الـ 23 عاما.

"أنا رافعة قضية خلع وفاضل لي جلسة واحدة، وجوزي كنت ضمناه بمحلات أمي في قرض، وبعد الخلع رفض يسدد الأقساط والبنك عايز يحجز عليا يا الدفع يا الحبس"، كانت هذه أولى كلمات سماح أمام محكمة الأسرة بالبحيرة.

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تقول صاحبة الـ 23 عاما في حديثها لـ"الوطن"، إنها تزوجت منذ 4 أعوام ولديها طفلة، وكانت تربطها بزوجها علاقة حب قبل الزواج، ووقفت بجانبه وساعدته في متطلبات الزواج، وبعد الزواج بدأ الزوج يكشر عن أنيابه ويظهر على حقيقته، وبدأت المشاكل تدب حياتهم الزوجية بسب تدخل أهله السافر: "مرت أيام الخطوبة بسلام وأهلي ساعدوه في الفرح والقاعة عشان كان لسه خارج من الجيش ومش معاه حاجة، وقالي أمي طيبة وأوعي تزعليها، وبعد الجواز لاقيته شخص فارض سيطرته، وعايز يعمل نفسه سي السيد، ومش عارفة أتكلم معاه في أي حاجة ولا بيسمعني أصلا".

تتابع صاحبة الـ 23 عاما حديثها بأنها بعد الزواج طلبت من زوجها إن تباشر شغلها مع والدتها في المحلات الخاصة بهم ولكنه رفض وتدخلت أخته بالحوار بينهم، وبدأ يطلب منها دائما أن تضمنه بمحلاتها في قرض ينوي العمل به ولكن والدتها رفضت وبسبب كثرة إلحاحه اضطرت أن توافق وبالفعل ضمنته لدى البنك من دون علم والدتها: "أما قولتله عايزة أنزل الشغل وأقف مع أمي في المحل، رفض واستغل الفرصة وقالي أجيب قرض بس محتاج ضامن وأنتي تضمنيني، وأما أمي رفضت سود حياتي لحد ما اضطريت أوافق وأعمل ليه اللي هو عاوزه من غير ما أقول لوالدتي، وروحت ضمنته وخدت القرض".

وأضافت الزوجة أن زوجها بعد حصوله على القرض تحول للأسوء على العكس مما كانت تتوقع إلى أن وصلت بينهم المشاكل لطريق مقفول وطلبت منه الانفصال بهدوء حتي لا تتأثر الطفلة بالمشاكل بينهما إلا أنه رفض ما اضطرها إلى اللجوء إلى المحكمة للتطليق منه خلعا، وفي أخر جلساتها علمت بامتناع زوجها عن سداد أقساط القرض: "خد فلوس القرض وراح خطب واحدة تانية متجوزتش قبل كدا وامتنع عن السداد وقالهم روحوا احبسوها أنا مش دافع، وأنا اضطريت أدفع القسط اللي فات، وواخد شقتي وعفشي عايز يتجوز عليهم".