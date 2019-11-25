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شاركت الإعلامية مفيدة شيحة، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وهي تظهر بقصة شعر مختلفة تبدو من خلالها وكأنها شبه الإعلامية نجوى.
وسألت "مفيدة" متابعيها على الصورة قائلة: "شبه ماما نجوى في الصورة دي ولا تهيئات".
وتلقت الإعلامية الكثير من تعليقات متابعيها، لكن أبرزها كان تعليق الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي ردت قائلة: "يتهيألك" وتفاعلت معها "مفيدة" قائلة: "فجر حمد الله على السلامة يا قلبي، وحشتينا ورعبتينا وزعلتينا بس الحمد لله ربنا كرمنا أخر كرم يا موزة".
ومن ثم ردت عليها فجر السعيد قائلة: "الله يسلمك يا حبيبتي أنا فقط شبه ماما نجوى محدش غيري أصلي بغير من الموضوع ده".
مرض فجر السعيد
وكانت فجر السعيد قد أصيبت بوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى، في بداية أغسطس الماضي، حيث كانت تجري عملية تحويل مسار، ولكن حدث تسريب في أثناء إجرائها لها، أصابها بتسمم في الدم، لتدخل في غيبوبة ويتم حجزها في أحد مستشفيات باريس لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد لـ مفيدة شيحة: أنا بس شبه ماما نجوى وبغير من الموضوع ده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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