الترتر يسيطر على عروض أسابيع الموضة

بعد مشاهدة عروض أسابيع الموضة، برز العديد من التوجّهات الجديدة في ربيع 2020 ، لكن رغم التعدد في الاتجاهات، كان للترتر الحضور الأقوى والأهم في جميع العروض، وعليه يجب الاستعداد لصيحة ملابس الترتر في الربيع المقبل.



لم تقتصر التصميمات على إدخال الترتر فقط على أزياء السهرات، إنما في الاطلالات اليومية والعملية.

الترتر لصيف 2020 في نيويورك

قدّم مارك جاكوبس Marc Jacobs الفستان الطويل من الترتر اللامع بألوانٍ صارخة وقوّية مثل الذهبي، أو حتى البدلة من الترتر باللون البنفسجي.

أما عرض ديفيد كوما David Koma فقد أدخل الترتر على تصميم مميز من نقشة الحمار الوحشي، فيما عرض رولان موريه Roland Mouret كان أكثر كلاسيكية مع تقنية الـTailoring في تصميم البلايزر، أو تنورة الميدي المتوسّطة الطول.

الترتر لصيف 2020 في ميلان

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وعلى خطى نيويروك عمد المصمّمون الإيطاليون إلى إدخال الترتر بأسلوبهم الخاصّ والأنيق على التصميمات.

المصمّمة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti قدمت بنطلونات الترتر اللامعة مع قمصان الكروب توب، أما بوتيغا فينيتا Bottega Venetta فقدّم الفساتين القصيرة من الترتر التي تناسب حفلات الكوكتيل والسهرات المميزة.

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