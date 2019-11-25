آغنر تكرم الأنوثة المطلقة من خلال ساعة أبريليا

تكرّم آغنر الأنوثة المطلقة من خلال ساعة أبريليا التي تحدّدها الدقة المتناهية في صنع كل عنصر من عناصر الساعة. تتميّز الساعة بشكل جميل وتضمّ واحد من أكثر الأقراص روعة التي صممتها آغنر على الإطلاق. ترمز زهرة الكاميليا البيضاء إلى الحب والعشق وتزين لوحة القرص القماشية المرصعة باللؤلؤ. ومن جهته، يتميّز القرص بسلسلة متلألئة من المؤشرات البراقة والمعدنية.

غير أن هذا كلّه لا يُبعد النظر عن السوار المميز الذي يتداخل بليونة مع القرص ويضيف إليه جمالية ما بعدها جمال. يقدم شريط من رسوم النقشات التي تزيّن السوار المعدني شكلاً مرحًا يحول دون أن تبدو الساعة رسمية بشكل صارخ، مما يجعل أبريليا ساعة مثالية للقاءات الرومانسية.

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