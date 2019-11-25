فستان القميص أحدث صيحات شتاء 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) يتألق الفستان الجلد بقصّة القميص في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية أندريا لاكيبيرج أن الفستان الجلد يزدان هذا الموسم بياقة وجيوب أمامية وصف أزرار أمامي على غرار القميص ليجمع بين الأناقة والراحة التامة. وأضافت لاكيبيرج أن الفستان الجلد بقصّة القميص يزهو هذا الشتاء باللون الأحمر البوردو والكراميل، إلى جانب اللون الأسود الكلاسيكي الفخم. ويمكن تنسيق الفستان الجلد بقصّة القميص مع بوت ذي نعل مسطح أو ضخم.

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