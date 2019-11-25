في يومها العالمي.. "نساء مصر": العنف ضد المرأة حاجزا أمام تحقيق المساواة

أكدت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بضرورة وقف ظاهرة العنف ضد المرأة والتصدي لها من خلال تفعيل القوانين التي تضمن حقوقها وتحميها من كافة أشكال العنف، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وأوضحت العبسي، في بيان، اليوم، أن أشكال العنف ضد المرأة متعددة ومنها العنف الجسدي أو الجنسي و النفسي، وزواج الأطفال والقاصرات، لافتة إلى أنه ما يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزًا أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام.

وأشادت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة المصرية والتي حصلت على الكثير من المكتسبات التي حرمت منها من قبل، فلأول مرة تحصل المرأة على 8 حقائب وزارية في الحكومة إلى جانب ما يقرب من 100 مقعد في مجلس النواب سواء بالانتخاب أو التعيين، فضلَا عن تولي المراة الكثير من الوظائف التي كانت محرومة منها سابقًا كالمحافظ وغيرها.

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كما طالبت العبسي، بضرورة الاستمرار في طريق وقف العنف ضد المرأة أو اضطهادها أو الاعتداء عليها بأي شكل يمثل انتهاكًا لحقوقها، وذلك حتى يمكنها الحصول على حقوقها كاملة دون نقصان ولتحيا حياة آمنة.

واقترحت الدكتورة منال العبسي، أن يتم وضع خطة لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا لأن ذلك سيكون بمثابة السلاح القوي الذي يتم استخدامه لمناهضة العنف ضدها، وسيكون لديها حالة من التمكين، وأن نحفزها على عمل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر ونسهل لها ذلك على القرى والمدن.

وأضافت رئيس عمومية نساء مصر، عندما يتمكن أكثر من نصف سكان العالم المتمثلين في النساء والفتيات من العيش في مأمن من الخوف والعنف والقهر، حتما سيسود العالم العدل والمساواة وستعلوا ترانيم السلام وتنبت بذور المحبة وتنتهي الحروب.