بعد 18 عامًا من الزواج.. أمريكية ترتدي فستان زفاف للمرة الأولى

واجهت سيدة أمريكية، تدعى"شارمين بروكس"، صاحبة الـ36 عامًا، العديد من الصعاب طوال فترة حياتها، حيث نجت في الوصول إلى هدفها التي طالما سعت لتحقيقه، حينما ألتقت مع زوجها دارين سكويرز، في عام 2001، منذ أن كانت في عمر الـ17، حيث حُرمت من ارتداء فستان الزفاف، لأكثر من 18 عامًا.

أخذ وزن شارمين في التزايد عامًا بعد الأخر، وخلال هذه الأعوام الـ18، كافحت كثيرا من أجل إنقاص وزنها الذي كان يفوق 100 كيلوجرام، إلى أن تمكنت مؤخرا من الوصول إلى الوزن المثالي الذي يمكنها من ارتداء الفستان الأبيض.

وأكدت بروكس، أنها دخلت في حالة اكتئاب وسط الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2010، حيث فقد زوجها عمله، فكانت تقضي معظم وقتها في النوم، ما ساهم بزيادة وزنها.

وتقول: "شعرت بالضيق والسلبية تجاه أطفالي.. لم أتمكن من التعامل مع الأطفال أو المنزل. كنت أنام طوال الوقت تقريبا"، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

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وأضافت: "كنت آكل ما يصل إلى 20 قطعة من الشوكولاتة يوميا، وأتناول وجبات ضخمة. وكان متعتي تناول الزبادي بالفواكه بعد وجبة العشاء في كل ليلة".

وتتابع: "لم يكن لدي أي ثقة بالنفس وتوقفت عن الخروج أو وضع المكياج. كنت لا أستطيع أن ألعب مع أطفالي، ولم أكن أستطع الوقوف أكثر من 10 دقائق بسبب الضغط على كاحلي".

وكانت نقطة التحول بالنسبة لبروكس في عام 2014، حينما أصبحت لا تطيق وزنها، وبعد أن أصبح جسمها يشكل لها عائقا في حياتها، فقررت حينها العودة إلى وزنها الأصلي حين كانت في السابعة عشرة من عمرها.

ومؤخرا، تمكنت بروكس من ارتداء بدلة الزفاف البيضاء، وأقامت حفل زفافها الذي لطالما حلمت به وهي تلبس الفستان الأبيض الذي يعد حلما بالنسبة للكثير من الفتيات.