"القومي للمرأة" يطلق فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب في 8 محافظات

يطلق المجلس القومي للمرأة اليوم، فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب في 8 محافظات هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان) لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، كما تستهدف دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها في الحراك المجتمعي الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم، وذلك بالاعتماد على الواعظات والراهبات.

وذلك في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "احميها من الختان"، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.

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جدير بالذكر، أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" تنقسم إلى مرحلتين، حيث تنطلق فعاليات المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر الجاري، فيما تنطلق فعاليات المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر المقبل بالمحافظات السالف ذكرها.

وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

كما تتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة بجانب طرق الابواب حيث يتم تنظيم قوافل تثقيفية وعروض فنية للمسرح التفاعلي، وندوات لمكتب شكاوى المرأة.