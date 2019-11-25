لمى كتكت تحتفل بعيد ميلاد والدتها أمل رزق: علمتينا الأصول وطلعتينا شبعانين

هنأت الفنانة الشابة لمى كتكت، بعيد ميلاد والدتها الفنانة أمل رزق، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "لمى"، صورة لوالدتها معلقة عليها: "أنتي أجمل وأحلى وأطيب وأحن ست في الدنيا ربنا مايحرمنيش منك ومن ضحكتك اللي بتحلي أي حاجة في الدنيا.. أنتي سبب كل حاجة حلوة طول ما أنت موجودة أنا عارفة أن اي مشكلة ممكن تتحل.. طلعتينا أنا واخواتي شبعانين.. شبعانين حب فخليتي قلب كل واحده فينا نضيف وعلمتينا الأصول حتي مع اللي ميعرفش الأصول".

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وتابعت الفنانة الشابة: "عرفتينا أن في ربنا أكبر من أي حد فمبقاش في مخلوق على الأرض ممكن يخوفنا أو يكسرنا.. أنتي جميلة أوي من جواكي ومن بره.. أخدت منك نفس يوم ميلادك ويارب أعرف أخد منك نص الحاجات الحلوة اللي فيكي كل سنة وأنت السند والأمان والحب كله".

وكانت الفنانة أمل رزق شكرت كل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت صورة لتورتة عيد ميلادها، معلقة عليها: "بشكر كل اللي طلبوني وهننوني بعيد ميلادي واللي بعتوا رسالة واللى كان عنده النية وكل حبايبي.. إنتوا رزق وببوس رؤسكوا كلكوا واللهي العظيم.. بحبكوا قوى كلكوا".

كانت الفنانة أمل رزق الجدل، أثارت الجدل حول خطوبة ابنتها لمى كتكت، والفنان محمد الشرنوبي، في وقت سابق، موضحة أنها لم تكن موافقة على تلك الخطبة، التي استمرت نحو 8 أشهر فقط.