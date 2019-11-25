في موعد مبكر عن عيد ميلادها الرسمي، احتفل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بعيد ميلاد شقيقته الفنانة ماجدة زكي. فكانت الإعلامية بوسي شلبي، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من حفل عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي، برفقة شقيقها الفنان أشرف زكي، وهما أمام تورتة عيد الميلاد المزينة باسم "ماجدة". Advertisements وعلقت بوسي شلبي على الصور قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا ماجدة". والفنانة ماجدة زكي من مواليد 12 ديسمبر، وكانت متزوجة من الفنان كمال أبو رية، وأنجبت منه أبنائها الثلاثة أحمد وكمال وحبيبة، وانفصلا في العام 2014.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته ماجدة زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.