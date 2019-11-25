سارة نخلة من أمام برج إيفل لطليقها: ربنا يسعده مع اللي أحسن مني

شاركت الفنانة سارة نخلة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة جديدة لها وهي أمام برج إيفل في باريس، خلال زيارتها لفرنسا.

وعلقت "نخلة"، على الصورة قائلة: "منتصف الليالي الفرنسية"، وتوالت التعليقات من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالصورة.

لكن جاءت الكثير من التعليقات عن طليقها الفنان أحمد عبدالله محمود، فكان من ضمنها: "أحمد عبد الله محمود ريأكت ساد"، فتفاعلت معها "نخلة" بالرد قائلة: "لا لا خالص والله ربنا يسهله بعيد عني ويسعده بعيد عني مع الأحسن مني إن شاء الله، دي مش أول مرة بسافر ولا أول مرة بغير جو يعني مش حاجة جديدة عليا، أنا عايشة نص السنة برا مصر في أوروبا عند أهلي يعني حاجة عادية جدا مش حاجة تزعله أو تضايقه، ربنا يوفقه ويبعتله الأحسن دوما".

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وأيضًا: "بتسافري ازاي بدون إذن الزوج فالأوراق الرسمية معلش أنا عاوزه أعرف عشان أسافر"، فجاوبتها الفنانة السورية: "الراجل المصري يقدر يمنع عياله من السفر بس على كدا اما مراته ما يقدرش يمنعها طبعا و دا قرار اصدرته سوزان مبارك من زمان".

وتابعت "نخلة" أيضًا في تعليقاتها: "أنا عايشة لوحدي في مصر بعد الانفصال وأغلب وقتي بسافر لأهلي وارجع تاني مصر".

كانت المحكمة أصدرت حكم بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، لمدة عامين، في قضية اتهامه بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته الفنانة السورية سارة جهاد نخلة، وهو ما قابله الفنان أحمد عبدالله محمود، برفع الاستئناف على الحكم الصادر.