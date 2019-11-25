فيديو.. مسلمة تتصدى لعنصري هاجم رجلا يهوديا وطفله في لندن

أثنت الشرطة البريطانية، السبت، على امرأة مسلمة، بعدما واجهت رجلا اعتدى لفظيا على يهودي وابنه حسبما أفادت قناة "الحرة".

وتجري شرطة النقل البريطانية تحقيقا عن الحادثة التي جرت في إحدى عربات بشمال لندن الجمعة، بعد انتشار الفيديو على الشبكات الاجتماعية.

ويظهر المقطع رجلا يقرأ نصوصا دينية من بينها جملة "كنيس الشيطان"، ثم يميل باتجاه الطفل اليهودي، قبل أن يبدأ إساءته لليهود "الذين بدأوا تجارة العبيد" على حد وصفه.

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وعندما حاول راكب آخر مواجهته، قال الرجل "أغرب عن وجهي وإلا صفعتك في أنفك مباشرة"، ثم وجه تهديدات أخرى.

وقالت مصور الفيديو، إن أربعة أشخاص واجهوا المعتدي، وكان من بينهم امرأة مسلمة ترتدي الحجاب، والذي وصفها بأنها "شجاعة بشكل لا يصدق".

وبعد انتشار الفيديو على الإنترنت، حازت المرأة المسلمة على ثناء المعلقين، إذ قال أحدهم "امرأة مسلمة تدافع عن والد يهودي وابنه، إن هذا يعطيني الأمل لمستقبل دولتنا الرائعة".