عودةٌ قويةٌ لسيلينا غوميز في حفل AMAs.. وتُبدّل 3 إطلالات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تُخيّب المُغنّية والممثّلة العالمية سيلينا غوميز 27 عامًا، آمال جُمهورها الذي كان ينتظرُ عودتها إلى المسرح بفارغ الصّبر، حيث شاركت النّجمة في حفل توزيع جوائز American Music Awards بنسخته الـ 47، والذي أقيم على مسرح مايكروسوفت الشّهير في مدينة لوس أنجلوس.

ولم تكن مُشاركة غوميز في الحفل من أجل الجلوس في مقاعد الحاضرين، بل كان لأجل تقديم العروض الغنائيّة الباهرة على خشبة المسرح، وبهذا تكون قد كسرت انقطاعها عن المسارح، والذي دام مُدّة عامين كاملين.

كان حضور غوميز في سهرة الأمس بارزًا، كيف لا وقد اختارت لونًا ساطعًا لإطلالتها التي تبخترت بها على السّجّادة الحمراء، حيث وصلت الحدث مُرتدية فُستانًا لونه أخضر ليموني بتوقيع علامة فيرساتشي، صُنع من قماشٍ حريريّ، وتميّز ببساطته، فطوله وصل أعلى الفخذ، وجاء بستايل الأوف شولدر، كسرت روتينه بتوليفة الرافل التي جاءت على جانبه، وانتعلت معه كعبًا عاليًا كلاسيكيًا مُطابقًا للون الفُستان.

وفي أثناء الحدث داخل صالة مايكروسوفت، قدّمت سيلينا عرضين باهرين، بدّلت خلالهما أزياءها مرّتين، بدأتهما بفُستان بنسل أسود احتضن مُنحنيات جسدها، جاء بكمّين طويلين ورقبة مُرتفعة ولامس قماشه الأرض، كما أنّها غيّرت تسريحة شعرها من البوب المُنسدلة إلى الخصلات المُبللة.

Advertisements

ولاحقًا في السّهرة، اختارت زيًّا أكثر حيوية، فبدّلت فُستانها الأسود الكلاسيكيّ بكورسيه فضّي لامع، انتعلت معه حذاءً أسودَ برقبة مُرتفعة وصل طوله إلى الرّكبة، كما أنّها شاركت الرّاقصين بتقديم العرض، بينما كانت تُغني أجدد أعمالها التي أطلقتها مؤخرًا Lose You to Love Me و Look at Her Now.

كان بين الحضور كُلّ من صديقتي سيلينا غوميز المُقرّبتين، وهما تايلور سويفت وهاسلي، حيث تمّ رصدهما وهُما ترقصان وتستمتعان بعروض سيلينا.

ولاحقًا بعد انتهاء الحفل، شاركت غوميز عبر حسابها في إنستغرام، والذي يتمتّع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 162 مليون مُتابع، صورًا من كواليس الحفل بينما كانت تُبدّل الإطلالات، كشفت من خلالها عن تاتو جديد حصلت عليه في منطقة الفخذ.

يُشارُ إلى أنّ مُشاركة سيلينا غوميز في حفل AMAs بنسخته الـ 47، جاءَ بعدما أفصحت عن تعرّضها للتّنمّر بسبب شكل جسدها والوزن الذي اكتسبته مؤخرًا، حيث قالت عبر بودكاست Giving Back Generation بأّنّها تتعاطى علاجاتٍ لمدى الحياة بسبب تشخيصها بمرض الذئبة عام 2015، تتسبّب بتقلّبات وزنها بين الشّهر والآخر بحسب ما قالته.