تعرفي على طريقة تنسيق البنطلون القصير مع أجمل إطلالاتك خلال موسم شتاء 2020

القاهرة – لايف ستايل
من بين أبرز صيحات الموضة التي رصدناها ضمن مجموعات موسم خريف وشتاء 2019-2020 كانت موضة البنطلون القصير أو كما يسمى بالـ Culottes وقد شاهدنا منها تصاميم مميزة من ناحية الألوان والقصات والأقمشة التي صنع منها والتي جمعنا أجمل موديلات البنطلون القصير مع نصائح لتنسيقه لأجمل الاطلالات الكاجوال والرسمية هذا الموسم.
البنطلون القصير موضة شتاء 2020:
البنطلون القصير أو الـ Culottes كما ذكرنا موضة هذا الموسم وتتميز قصته بالخصر العالي والأرجل والواسعة وطوله الذي يصل أسفل حد الركبة أو حد الكاحل وقد شاهدنا منه ألوان متنوعة هذا الموسم منها الأسود والأبيض والبيج والبني والدرجات الحيوية وألوان الميتالك العصرية لدى كل من غوتشي Gucci، الكسندر مكوين Alexander McQueen، ماكس مارا MaxMara، ذا رو The Row، والقائمة تطول.
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وقد صنع اما من الأقمشة القطنية أو من الجلد أو من الكريب أو المخمل وغيرها.
البنطلون القصير يوحي بالكثير من الأناقة والعصرية في آن واحد ولاسيما ان أحسنت تنسيقه لاطلالات يومية أو رسمية حده، ومن الممكن أن تعتمدينه مع جزمة عالية من الجلد تنسقيها من تحته أو مع حذاء كاحل أو مع حذاء رياضي للاطلالات المسائية أو حتى مع حذاء رسمي كعب عال للاطلالات المسائية، ومن الممكن تنسيقه مع بلوزة من الصوف أو مع قميص ناعم أو مع توب بياقة عالية ومن فوقهما بليزر وغيرها من الأفكار التي جمعناها لك بالصور مع بعط اطلالات الستريت ستايل.
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