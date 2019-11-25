ما هي أفضل الطرق لتنظيف نوافذ المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك العديد من الطرق التي يمكن لربة المنزل عبرها تنظيف النوافذ المتسخة، سواء أكانت نوافذ غرفة المعيشة أم نوافذ المطبخ، إلا أن بعض ربات المنازل يجهلن الطرق السليمة لتنظيف النوافذ بالشكل الأمثل، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

ومن هذا المنطلق، أورد موقع "ريال هومز" النصائح التالية التي من شأنها مساعدة ربة المنزل في الحصول على نوافذ نظيفة وبراقة:

１- استخدام قطعة قماش مبللة

إذا كنت تنظفين النوافذ بشكل منتظم ولم تكن متسخة بشكل كبير، فيمكنك ببساطة استخدام قطعة قماش مبللة لتنظيفها، وقطعة قماش جافة لتجفيفها.

２- استخدام الماء والصابون والإسفنج الخشن

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إذا كانت الأقمشة المصنوعة من الألياف الناعمة لا تنفع في إزالة الأوساخ، قد تحتاجين إلى استخدام الماء الدافئ والصابون، وإسفنجة خشنة. بعد التنظيف اشطفي النافذة بالماء النظيف، واستخدمي ماسحة للتخلص من الماء قبل أن تجففي زجاج النافذة بقماش جاف.

３- إزالة الأوساخ العنيدة بالخل

يعتبر الخل وسيلة فعالة لإزالة الأوساخ العنيدة، وهو غير سام ومضاد للبكتريا. أضيفي ملعقتين من الخل إلى دلو صغير من الماء الدافئ، ثم رشيه على زجاج النافذة المتسخ، واتركيه لعدة دقائق قبل مسحه باستخدام قطعة من الإسفنج.

4- استخدام سائل تنظيف احترافي

إن استعصت عليك الأوساخ ولم تنجحي بإزالتها بأي من الطرق السابقة، حاولي استخدام سائل تنظيف قوي، لا يحتوي على الأمونيا أو الكحول، لتجنب إلحاق الضرر بطلاء إطارات النافذة.