بالأسماء والأسعار.. إليك أرخص أدوية القلب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

تعتبر أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي للوفاة في العديد من الحالات، وتؤثر مشكلات القلب على صحة الفرد وقد تؤدي لإصابته بمضاعفات خطيرة تصل لتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

وللوقاية من هذه المضاعفات يجب الالتزام بالأدوية المنظمة لضربات القلب والتي تساعد على توسيع الشرايين.

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