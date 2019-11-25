إكرامي: فخور برمضان صبحي من قبل زواجه ببنتي.. و"حبيبة" لم تحضر المباريات

لا تزال الإشادة مستمرة بتميز اللاعب رمضان صبحي، الذي نجح في قيادة منتخب مصر الأوليمبي، واقتناص كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، في ظل تغيب زوجته حبيبة إكرامي الشحات، ابنة حارس مرمى النادي الأهلي سابقا، عن المشهد، عقب أسابيع من ولادتها ابنها الأول "زين".

وأوضح الكابتن إكرامي الشحات، لاعب النادي الأهلي الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ابنته لم تتمكن من حضور مباريات البطولة في الاستاد، بسبب دراستها في إنجلترا، التي تقيم بها حاليا، مضيفا: "حبيبة زعلت جدا علشان معرفتش تيجي، بس حزنها اختفى لما رمضان جاب هدف الفوز في النهائي"، متابعا أنه تواصل مع ابنته عدة مرات خلال المباراة، لدعمها والحديث عن أداء اللاعبين.

وأعرب نجم النادي الأهلي المعتزل، عن سعادته بأداء "صبحي" في البطولة، في ظل خذلان الجمهور من نتائج الفريق الأول لمنتخب مصر: "أنا معجب بمهارات رمضان من قبل ما يتجوز بنتي، وزادت غلاوته بعد ما ارتبطت بها، وربنا رزقهم بحفيدي زين".

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يشار إلى أنه رمضان صبحي حصد أيضا جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما قاد منتخب مصر للفوز باللقب، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين على مدار مباريات البطولة.

زواج رمضان صبحي من حبيبة إكرامي

وتزوج رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي من حبيبية إكرامي، ابنة الكابتن إكرامي، وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، في 27-6-2017.