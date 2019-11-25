عضو "القومي للمرأة": الست مش محتاجة في بيتها إلا الكلمة الطيبة

قالت الدكتورة مريم حليم عضو المجلس القومى للمرأة، إن نجاح أي أسرة في العالم تتوقف على المرأة والعامل النفسي لها؛ حيث إنه العامل الرئيسي في تسهيل مهامها وإتقانها وتفانيها به: "الست مش محتاجة غير الكلمة الطيبة كرد جميل لها في بيتها".

وأضافت "حليم " خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المرأة تحتاج بأن تشعر بالطمأنينة تجاه زوجها وأولادها، وإعطائها لحقها كمقابل تجاه خدماتها ولو بكلمة بسيطة، موضحة أن مثل تلك الأفعال التي قد يقدمها الرجل لزوجته من شأنها إعطائها لطاقة إيجابية كبرى تساعدها على إتمام أعمالها المنزلية بأكمل وجه.

وأكدت أن المرأة لا تحتاج للشكر من قبل زوجها أو المحيطين بها؛ ولكنها تحتاج للكلمة الطيبة وهي أبسط الأشياء التي من الممكن رد الجميل للزوجة بها، مشيرة إلى أنه ومع اتباع تلك الأساليب تنجح المرأة دائما في تقديم أقصى استفادة للأسرة بأكملها.