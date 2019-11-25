طريقة عمل البطاطا بالشوكولاتة

البطاطا بالشوكولاتة من الحلويات اللذيذة للغاية والتي بالطبع يحبها الكبار والصغار، لذا يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضيرها بسرعة وسهولة في المنزل. مقادير البطاطا بالشوكولاتة كيلو بطاطا مسلوقة. نصف كوب لبن. نصف كوب زبدة. نصف كوب سكر. زبيب. جوز هند. Advertisements فول سوداني. كوبين شوكولاتة مبشورة. ربع كوب زيت. طريقة تحضير البطاطا بالشوكولاتة تخلط البطاطا مع اللبن والزبدة والسكر والزبيب وجوز الهند والفول السودانى. تسيح الشوكولاتة مع الزيت وتضاف على خليط البطاطا. تشكل وتزين وتقدم.

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