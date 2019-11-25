كيم كارداشيان تُبدي انزعاجها من فستان "فيرساتشي"

نشرت كيم كارداشيان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة أظهرت فيها انزعاجها، وقلقها، وعلقت عليها قائلة: "ما مدى جمال هذا الفستان من فريساتشي، وهل هو يليق بي" وأضافت رمز يعبر عن البكاء.
وظهرت علامات الاستياء على وجه كيم بينما كانت ترتدي الفستان، الذي كان مصنوعًا من خامة رقيقة، لونه أحمر قاتم بعض الشيء، ولامع، وبدون أكمام، كما أن به حمالات وردية رقيقة تبدو شفافة، بالإضافة إلى أنه مفتوح من جهة الصدر.
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