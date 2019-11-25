استجاب الشيف علاء الشربيني، للشابة "أمينة عبدالرحمن" إحدى أبطال ذوى القدرات الخاصة لطلبها وهو مقابلته: "أمينة نموذج مشرف وبتعمل أكل بشكل بيتي جدا وحلو ولازم كلنا نبقي معاها". وأضاف "الشربيني" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه سيتم التنسيق معها ومن ثم ستظهر قريبا على الشاشة للطهي سويا: "ده شرف لينا وواجب علينا جميعا"، موضحا أنه سيساعدها في تحقيق حلمها وهو الحصول على وظيفة تخص الطهي: "هتطبخ معانا على الهواء وكل مصر هتشوفها وهي بتطبخ حجات جديدة والناس كلها هتشوفها بشكل مختلف". وتابع: "ياما ناس بتطلع بث من خلال فيديو وبتكسر الدنيا وأن شاء الله أمينة شاطرة وهتقدر تعمل ده".

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كانت هذه تفاصيل خبر علاء الشربيني يستجيب لإحدى أبطال ذوى الإعاقة: هنطبخ مع بعض قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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