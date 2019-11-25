أطعمة تقوي الحيوانات المنوية

تستطيع بعض الأطعمة المحافظة على صحة الحيوانات المنوية لدى الرجل بل وتقويتها أيضًا، مما يساعد على ضمان حدوث الحمل، وتحقيق حلم أبوة والأمومة لدى الزوج والزوجة، وهذا بحسب موقع "webmed".

أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة ان تناول الرجل للأطعمة الغنية بالزنك يساهم بشكل كبير في زيادة عدد الحيوانات المنوية، ومن هذه الأطعمة: المكسرات والفاصوليا والألبان والقمح واللحوم الحمراء.

حمض الفوليك مفيد جدًا للزوج، فهو من العناصر الغذائية التي تساهم بتحسين جودة الحيوانات المنوية لدي الزوج، ويساعد في زيادة عددها، ولذا يجب الإكثار من تناول السبانخ والخس والبرتقال والمكسرات.

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كما أن من أفضل العناصر الغذائية لصحة الحيوانات المنوية هي الأطعمة الغنية بـ"فيتامين ب 12"، نظرًا لأنها تساعد علي إخراج الحيوان المنوي في أحسن صورة له، كما أنها تقلل من تلفه، ولذا يجب تناول اللحوم الحمراء والكبدة، والألبان والأسماك والجمبري.

أيضًا الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لها دور كبير في تحسين جودة الحيوانات المنوية، ولذا على الزوج تناول الفراولة والكيوي والقرنبيط والكرنب.

أما الأطعمة التي تحتوي على "فيتامين د"، فهي مهمة جدا لصحة الرجل، حيث إنها تزيد من إفراز هرمون التستوستيرون الذي يحسن حركة الحيوانات المنوية، ولذا يجب تناول البيض والأسماك والتونة.