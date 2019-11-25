القباقيب وحتى حقيبة الباغيت من فندي.. قطعٌ تمّ إحياؤها في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرتْ منصّةُ الأزياء العالمية"Lyst" تقريرها السّنويّ لصناعة الموضة في الأسبوع الماضي، والذي نتج عن تحليل سلوك أكثر من 104 ملايين متسوّق، وشملت المعايير عدد مرات مشاهدة صفحات المنتجات وعدد المبيعات لقرابة ستة ملايين منتج للأزياء من أكثر من 12000 متجر إلكتروني، إلى جانب تغطية وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي لعروض أكبر العلامات التجارية وأبرز الاتجاهات ولحظات الموضة.

وضمن التقرير قامت منصّة "Lyst" بتجميع المنتجات الخمس الأيقونية والتي تم إحياؤها من جديد هذا العام، من أحذية القباقيب إلى حقيبة الباغيت من فندي، اكتشفيها معنا:

حقيبة الباغيت الأيقونيّة من فندي

تُعد حقيبة الباغيت من فندي من أبرز حقائب اليد الأيقونية في صناعة الأزياء، و قد ازدادت عمليات البحث عنها بنسبة 138% هذا العام، حيث نفدت الإصدارات الرجالية أيضًا للحقيبة الأيقونية في العديد من متاجر البيع بالتجزئة بعد وقت قصير من إطلاقها.

القباقيب

قامت المديرة الإبداعية المبدعة ماريا غرازيا تشيوري بإحياء القباقيب عندما قدّمت أحذية "Diorquakes" على المدرج في بداية العام الحالي، وقد بلغت عمليات البحث عن الأحذية الخشبية المُكتنزة ذروتها في يونيو الماضي بعد أن شوهدت على عارضة الأزياء إلسا هوسك.

أحذية بوت دكتور مارتنز

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ازدادت عمليات البحث عن أحذية بوت دكتور مارتنز بنسبة 88% هذا العام، مما أدّى إلى زيادة مبيعات أنماط مماثلة للاتجاه العسكري في العديد من متاجر البيع بالتجزئة الشعبية.

صنادل تيفا

ازدادت عمليات البحث عن صنادل "Teva" بنسبة 65% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2019، حيث شهدت الصنادل الرياضية للعلامة التجارية تيفا زيادة في الطلب بنسبة 78% في أبريل بعد تعاونها مع المصممة "Anna Sui" ، مما أدّى إلى طرح العديد من المصممين ومتاجر البيع بالتجزئة أنماطًا مشابهة للصندل الأيقوني ضمن مجموعاتهم لموسمي الربيع والصيف.

أحذية الجيلي

ارتفعت عمليات البحث عن أحذية الجيلي بشكل ملحوظ في أبريل، حيث شهدت زيادةً بنسبة 82% شهريًا، وقد تم عرضها ضمن عروض المدرجات الربيعية للعديد من العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك غوتشي وأليكسا تشانغ.