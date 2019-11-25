قماش فستان ملكة بريطانيا من البروكار الدمشقي وإهداء من الحكومة السورية

بمناسبة عيد زواج الملكة إليزابيث من الأمير فيليب هل تعلم أن قماش فستان الزفاف هو من البروكار الدمشقي وهو هدية للعرسان من الحكومة السورية.

ارسل القصر الملكي البريطاني طلبا خاصا إلى السفارة السورية في بريطانيا في عهد الرئيس القوتلي، فطلب القوتلي إحضار القماش من معمل المزنر من باب شرقي في دمشق، وتم تصميم نقشه طيور الحب و تطريزه بخيوط الذهب من قبل الحرفي السوري ( قاسم ايوبي).

وبعد وصول القماش إلى بريطانيا تم تصميم الفستان من قبل المصمم نورمان هارتنيل.

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