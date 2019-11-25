إليكِ أجمل تصاميم وفساتين كاثرين هيغل في عيد ميلادها بأسلوبها الراقي والفاخر

بمناسبة عيد ميلادها، سنقوم بجولة على أجمل تصاميم وفساتين النجمة كاثرين هيغلKatherine Heigl التي ارتدتها في إطلالاتها، مع التنوع الذي حرصت على إبرازه سواء من خلال الألوان والنقشات والصيحات الفاخرة الأحب على قلبها.

اليوم ومن خلال الصور التي رصدناها لك، واكبي معنا أجمل تصاميم كاثرين هيغلKatherine Heigl في عيد ميلادها بأسلوبها الراقي والفاخر.

موضة اللون الابيض

من التصاميم البارزة التي سحرتنا بها كاثرين هيغل Katherine Heigl موضة اللون الابيض الأحب على قلبها خصوصاً عندما تألقت بفستان السهرة الابيض الطويل مع قصة الاكتاف المريحة والمنسدلة من دار Blumarine. كما لم تتخلى عن التنورة البيضاء الطويلة والمزمومة من الامام، ونسّقتها مع القميص البيضاء الكلاسيكية ذات الاكمام الطويلة. ومن أجمل الفساتين التي اختارتها كاثرين هيغل Katherine Heigl موضة التصاميم التي تتسع من الخصر لتتخطى حدود الركبة، مع الزخرفات والرسمات المتداخلة خصوصاً مع الفستان الاسود والابيض الذي أتى بتوقيع دار Rochas.

فساتين سهرة فاخرة

ومن الإطلالات الساحرة للجميلة كاثرين هيغل Katherine Heigl، الفستان الاسود القصير والمحدّد من أعلى الخصر بالرباط القماشي، الى جانب الفستان الاسود البارز بأقمشة الدانتيل المفرغة وطبقات الكشكش المترابطة. ومن أجمل اختياراتها للاطلالات اليومية، موضة البدلة الرسمية الساحرة مع البرمودا الواسع الذي يتخطى حدود الركبة والجاكيت الطويلة جداً التي تبرز بقصة مستقيمة وراقية في الوقت عينه.

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