طريقة بسيطة لتبييض الأظافر الصفراء

أحيانا بغض النظر عن كمية مزيلات طلاء الأظافر التي تفرغينها على أظافرك، يبدو دائمًا أنه لا بد أن ينتهي الأمر ببقع غريبة صفراء لا يمكن التخلص منها بأي كمية من كرات القطن والأسيتون.

أسهل الطرق وأسرعها لإعادة الأظافر الصفراء بيضاء، هناك ثلاث خطوات لتبييض الأظافر الصفراء بحسب موقف "ماري كلير"، المتخصص في التجميل.

طريقة تبييض الأظافر

إذا كانت البقع خفيفة إلى حد ما، إذا يمكن تنظيفها بقطعة من معجون تبييض الأسنان وفرشاة الأظافر الرطبة لبضع دقائق.

ولو كانت البقع أشد، "يمكن تخفيفها باستخدام تخفيف بيروكسيد الهيدروجين، كالتالي:

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1- مزج 3-4 ملاعق كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين مع نصف كوب من الماء الدافئ في وعاء، مع التحريك جيدًا.

2. انقع أظافرك لمدة دقيقتين.

3. باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ونظيفة، افركي سطح أظافرك برفق، وأعدي غمس الفرشاة في الوعاء، وكرري العملية.

4. اشطفي يديك وضعي المرطبات.

5- للحصول على أفضل النتائج، يوصي بتكرار هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع خاصة إذا كنت أظافرك سوداء وصفراء جدا.