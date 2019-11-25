بعد أزيائها الجريئة.. رانيا يوسف "غياب" في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي

تغيبت الفنانة رانيا يوسف عن المشاركة في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41 والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، وذلك عقب حرصها على التواجد خلال الـ4 أيام الماضية من الفعالية الفنية، والتي أثارت خلالها الجدل بأزيائها "الجريئة".

وشهد اليوم عرضا خاصا لفيلمين أحدهما صيني، ويحمل اسم "الحائط الرابع"، والآخر الأمريكي، والذي حضرته عدد من الفنانات المصريات، أبرزهن لبلبة بالإضافة إلى المنتجة سارة الطباخ.

"هن" رصد أزياء رانيا يوسف خلال 4 أيام من "القاهرة السينمائي" خلال الفقرات التالية

تألقت بفستان أبيض، والذي تميز بأنه متوسط الطول، ودون أكمام، ومزود بحزام رفيع فاتح اللون، خلال فعاليات اليوم الرابع من المهرجان.

أطلت الفنانة اليوم، بـ"توب" أبيض غير منقوش، مع اختيارها "جيب" قصيرة، تجمع بين الأبيض والأخضر، خلال حضورها "ريد كاربد" فيلم "سيدة البحر" في ثالث أيام المهرجان.

في ثاني أيام المهرجان، أطلت "رانيا" بفستان قصير وضيق، تميز بأنه مكشوف الصدر، وذو أكمام طويلة، من دار الأزياء "بالمان"، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، ومكياج "سموكي".

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وجاءت الإطلالتان، عقب إثارتها للجدل، بأزيائها الجريئة في حفل الافتتاح، مرتدية فستانا أسود مكشوفا من الظهر، وتميز بأنه طويل، ذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، وترند تويتر.

فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".