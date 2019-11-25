كيف ظهرت جثة أسمهان في آخر فيلم سينمائي لها "غرام وانتقام"

على متن باخرة يونانية وبعرض البحر ولدت في مثل هذا اليوم عام 1917 "أسمهان الأطرش" باسمها الحقيقي آمال فهد فرحان إسماعيل الأطرش، التي لفظت أنفاسها الأخيرة في قلب المياه بمدينة "رأس البر" في حادث مأساوي عام 1944.

الفنانة التي تفرق دمها بين أسماء من بينهم يد الفن بحجة أن اغتيالها سيزيح الطريق وأخرى يد السياسة لاتهامها بالجاسوسية، فبين هذا وذاك لم تستسلم النجمة لإزاحة كارهيها لها ودون رغبة منها أنهت مشاهدها الأخيرة في "غرام وانتقام" آخر فيلم سينمائي لها وهى جثة لا حول لها في كفن.

وعن كيفية الاستعانة بجثة "أسمهان" الحقيقية في العمل والتي فارقت الحياة قبل أسبوعين فقط من انتهاء التصوير، يحكي الفنان الكبير يوسف وهبي، خلال لقاء تليفزيوني قديم، "بذلت كل ما في وسعي من الحيل السينمائية والبحث عن شبيه لأسمهان، واستطعنا بعد مجهود أن نكمل الفيلم وأظهرت جثتها بعد الحادث المشؤوم وشخصية الفنان اللي بيحبها بأنه لحن لم يتم وغيرت النهاية طبقا للحدث".

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وظهرت جثة أسمهان وهم يحملونها تخرج من المنزل في الكفن وحينها لم يصدق الجمهور ما يشاهده وظل لفترة طويلة يتساءل عن حقيقي هذا المشهد.

ويقول وهبي عن يوم وفاة "أسمهان": "الصبح استأذنت زوجتي تسمحلي إني أروح ألح على أسمهان إنها تروح معانا إسكندرية وروحتلها وفضلت ألح إلحاح شديد بلا معنى، وشوهت لها صورة رأس البر، ولكن صديقاتها جاءتا، وكأنهما ملكتين من ملائكة الموت والعياذ بالله، وركبت سيارة من سيارات ستوديو مصر مافيهاش أي شبهة من شبهات إنها ماتت بحادث".

وعن شعور "وهبي" بوفاة أسمهان قبل رحيلها وأن موتها ليس مدبرا قال :"ما حدث هو قدر، فأنا شعرت بهذا القدر قبل موتها إزاي ماعرفش.. في يوم الخميس طلبت مني أنها تروح رأس البر لأنه لديها صديقتان ستقضيان معا ليلتين في عشة صغيرة، اعترضت ليه ماعرفش وقلتلها هتعملي إيه، ده مش المكان اللي فيه الرفاهية اللي أنت متعودة عليها وبعدين سمعت خبر موتها".